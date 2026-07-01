Petite Balade aux Enfers, Théâtre de Poissy, Poissy

Informations pratiques

Petite Balade aux Enfers 29 et 30 janvier 2027 Théâtre de Poissy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-29T14:30:00+01:00 – 2027-01-29T15:30:00+01:00

Fin : 2027-01-30T17:00:00+01:00 – 2027-01-30T18:00:00+01:00

Orphée a perdu son épouse Eurydice le jour de leur mariage. Il va courageusement la chercher aux Enfers, affrontant monstres et furies. Un spectacle enchanteur pour initier les enfants aux voix lyriques.

Théâtre de Poissy place de la République, 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagniepointfixe@gmail.com »}]

Compagnie Point Fixe – Christian Hecq et Valérie Lesort opéra théâtre

Fabrice Robin