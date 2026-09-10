Exposition : Mémoires photographiques, Église Notre-Dame, Plaisance

Informations pratiques

Exposition : Mémoires photographiques 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une exposition de photographies anciennes rassemblées par l’association Mémoires de Plaisance, consacrée à la vie locale autour de l’église Notre-Dame de Plaisance.

Église Notre-Dame 1 Rue Sainte Catherine, 86500 Plaisance, France Plaisance 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549919002 https://www.poitiers.catholique.fr/parvis

Exposition d’anciens clichés rassemblés par l’association Mémoires de Plaisance sur le thème de la vie locale autour de l’église Notre-Dame de Plaisance

Mémoires de Plaisance ©