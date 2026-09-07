Exposition Mercerie d’Antan, Mercerie d’Antan, Le Brethon
samedi 19 septembre 2026 · Mercerie d'Antan · Le Brethon
Informations pratiques
Exposition Mercerie d’Antan 19 et 20 septembre Mercerie d’Antan Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite d’une exposition sur la mercerie et les vêtements des femmes de années 1900 avec une importante collection de boutons et de boucles de ceinture.
Mercerie d’Antan 5 Rue de la Font Vilsous 03350 Le Brethon Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 06 89 80 https://merceriedantan.wordpress.com/
Visite d’une exposition sur la mercerie et les vêtements des femmes de années 1900 avec une importante collection de boutons et de boucles de ceinture.
©NC
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