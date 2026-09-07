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Exposition Mercerie d’Antan, Mercerie d’Antan, Le Brethon

samedi 19 septembre 2026 · Mercerie d'Antan · Le Brethon

Exposition Mercerie d’Antan, Mercerie d’Antan, Le Brethon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mercerie d'Antan
Adresse
5 Rue de la Font Vilsous 03350 Le Brethon
Ville
03350 Le Brethon
Département
Allier

Exposition Mercerie d’Antan 19 et 20 septembre Mercerie d’Antan Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite d’une exposition sur la mercerie et les vêtements des femmes de années 1900 avec une importante collection de boutons et de boucles de ceinture.

Mercerie d’Antan 5 Rue de la Font Vilsous 03350 Le Brethon Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 06 89 80 https://merceriedantan.wordpress.com/
Visite d’une exposition sur la mercerie et les vêtements des femmes de années 1900 avec une importante collection de boutons et de boucles de ceinture.

©NC

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