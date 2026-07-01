Informations pratiques

Saint-Chamarand

Exposition Métamorphoses à Saint Chamarand

Salle des fêtes Saint-Chamarand Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 11:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

C'est un duo exceptionnel que l'association A Chacun Sa Passion présente cet été Céline DAYAN brodeuse de gaze médicale et Mathilde POULANGES, embaumeuse de livres..

C'est un duo exceptionnel que l'association A Chacun Sa Passion présente cet été Céline DAYAN brodeuse de gaze médicale et Mathilde POULANGES, embaumeuse de livres… sont deux véritables magiciennes de la matière.

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Salle des fêtes Saint-Chamarand 46310 Lot Occitanie +33 6 80 17 37 20

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English :

The association A Chacun Sa Passion is presenting an exceptional duo this summer: Céline DAYAN, a medical gauze embroiderer, and Mathilde POULANGES, a book embalmist…

L’événement Exposition Métamorphoses à Saint Chamarand Saint-Chamarand a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Gourdon