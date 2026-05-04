Exposition Métamorphoses de Christian Clausier Place De l’église Les Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence

Exposition Métamorphoses de Christian Clausier

Du 07/07 au 15/07/2026 tous les jours de 10h à 18h. Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

La galerie de la Cure accueille l’exposition de Christian Clausier.

CLOZIANO expérimente la photographique plasticienne. Son style unique transcende les frontières avec la peinture.

Christian CLAUSIER est réputé pour sa maîtrise de la lumière, des couleurs et des cadrages rigoureux qui sont la marque de fabrique de ses images. .

Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

The Galerie de la Cure hosts an exhibition by Christian Clausier.

L’événement Exposition Métamorphoses de Christian Clausier Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme des Baux de Provence