Exposition Métamorphoses de Maël Nozahic Weekend d’inauguration Chapelle des Ursulines Quimperlé

Quimperlé

Exposition Métamorphoses de Maël Nozahic Weekend d’inauguration

Chapelle des Ursulines Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 13:30:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

À l’occasion du weekend d’inauguration de l’exposition Métamorphoses de Maël Nozahic à la Chapelle des Ursulines, l’accès est libre et gratuit pour tous les samedi 9 et dimanche 10 mai 2026.

Réunissant sculptures, peintures, dessins et gravures, l’exposition présentée à la Chapelle des Ursulines retrace plus de dix ans de création de Maël Nozahic. La métamorphose y occupe une place centrale. Par l’hybridation, les techniques mixtes et le collage, l’artiste mêle références savantes et culture populaire. Conçu comme un parcours initiatique entre ombre et lumière, l’ensemble convoque des figures mythologiques et archétypales. La nature, symbole du vivant en mutation, y interroge notre lien à l’écologie. Nourries de mythes, de Jung et de Femmes qui courent avec les loups, les œuvres célèbrent la puissance du féminin.

Commissariat artistique Amélie Adamo .

Chapelle des Ursulines Avenue Jules Ferry Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English : Exposition Métamorphoses de Maël Nozahic Weekend d’inauguration

L’événement Exposition Métamorphoses de Maël Nozahic Weekend d’inauguration Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS