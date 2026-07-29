Exposition MiniRosa Centre Culturel de la Presqu’île Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Saint-Jacut-de-la-Mer

Exposition MiniRosa

Centre Culturel de la Presqu’île 5 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-09 19:30:00

Date(s) :

2026-08-07

MiniRosa expose ses créations artisanales aux tonalités lumineuses sacs et cabas, vêtements et accessoires de plage, ceintures, bijoux, sandales, accessoires pour chien ainsi que des nombreuses nouveautés. Les belles matières, la bonne humeur et la convivialité seront au rendez-vous.

L’exposition de Saint Jacut sera l’occasion de vous présenter ses savoir-faire et toutes les nouveautés

Les 13 et 14 juillet en continu .

Centre Culturel de la Presqu’île 5 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 67 57 90 70

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English :

L’événement Exposition MiniRosa Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme