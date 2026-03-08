Exposition Miroir de l’océan Arnaud Kasper Château de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron

Exposition Miroir de l’océan Arnaud Kasper

Château de Bonnemie 35 avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Lundi 2026-06-23

fin : 2026-07-11

2026-06-23

Du 23 juin au 11 juillet, le Château de Bonnemie accueille l’exposition Miroir de l’Océan d’Arnaud Kasper. Sculptures, peintures et créations en fusion de verre explorent le lien intime entre l’homme, la mer et la nature.

Château de Bonnemie 35 avenue de Bonnemie Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77 secretariat.culture@saintpierreoleron.com

From June 23 to July 11, Château de Bonnemie welcomes Arnaud Kasper?s exhibition Miroir de l?Océan. Sculptures, paintings and creations in molten glass explore the intimate link between man, sea and nature.

