Exposition : Mon assiette, ma planète, Médiathèque Françoise Giroud, Castries

Informations pratiques

Exposition : Mon assiette, ma planète 2 et 3 octobre Médiathèque Françoise Giroud Hérault

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Exposition du 2 au 12 octobre

Comment nourrir dans le futur près de 10 milliards de terriens sans impacter de façon irréversible notre planète ?

Cette exposition ne prétend pas fournir LA solution mais apporter des connaissances et des éléments de réponse à ce défi. Au carrefour de différentes problématiques – santé, sécurité alimentaire et nutritionnelle, empreinte environnementale, production agricole, innovation, facteurs socio-culturels, etc. – notre alimentation est plus que jamais un enjeu social et politique.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

En partenariat avec l’IRD

Dans le cadre de la Fête de la science 2026

Médiathèque Françoise Giroud 15 Avenue de la Coopérative, 34160 Castries, France Castries 34160 Hérault Occitanie +33467104380 https://mediatheques.montpellier3m.fr Adultes : Romans / documentaires / livres sur Montpellier et le Languedoc / livres sur la tauromachie / textes enregistrés / livres en gros caractères / livres en langues étrangères / méthodes de langue.

Jeunesse : Romans / contes et albums / documentaires / livres-CD / livres en langues étrangères. Espace réservé aux bébés lecteurs : premiers albums / imagiers / comptines.

Musique-Cinéma-Multimédia Ressources en ligne / accès à Internet (5 postes de consultation en accès libre) / consoles de jeux vidéo / DVD / CD / livres sur la musique et le cinéma / salle d’initiation multimédia (12 places, 6 postes).

Actualités Journaux / revues. Bandes dessinées BD Adultes et Jeunesse. Espaces de travail, salle dédiée au travail en groupe (40 places assises) / dictionnaires et encyclopédies.

Auditorieum : Conférences / concerts / spectacles / projections (101 places). Salle “heure du conte”. Tram ligne 2 (Notre -Dame de Sablassou) puis Navette bus sur inscription. Bus n°31, 27, 46, 612 (Centre).

Biblis en folie 2026

©DR