Visite guidée : histoire et trésors de Castries, Château de Castries, Castries

Informations pratiques

Visite guidée : histoire et trésors de Castries Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h00, 16h00 Château de Castries Hérault

Gratuit. Inscription obligatoire. Rendez vous au parking du Château, Avenue de la Gare. Durée : 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire médiévale d’un village perché autour de son château. Découvrez un patrimoine exceptionnel entre remparts, église et mairie du XIXe siècle.

Château de Castries Avenue de la Gare, 34160 Castries, France Castries 34160 Hérault Occitanie https://chateau-castries.com https://www.facebook.com/p/Ch%C3%A2teau-de-Castries-61578190976164/;https://www.instagram.com/chateaucastries;https://www.linkedin.com/company/ch%C3%A2teau-de-castries/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] Visible à des kilomètres à la ronde, le Château de Castries domine la plaine languedocienne et veille sur le village depuis plus de quatre siècles. La pierre dorée et lumineuse du château de Castries affirme sa silhouette au cœur du paysage. Mais depuis l’extérieur, rien ne laisse deviner les jardins, les fontaines et les perspectives qui se cachent derrière ses murs. Une fois le portail franchi et la cour atteinte, le visiteur pénètre dans un autre univers. L’architecture s’impose, les volumes se dévoilent…

À l’intérieur commence le parcours du Château de Lumières. Les salles et les salons accueillent une série d’œuvres lumineuses imaginées pour tous : petits et grands rêveurs. Les installations dialoguent avec l’architecture, révèlent les volumes et métamorphosent les espaces en paysages de lumière, faisant revivre les fresques et parler les tableaux. Autoroute : A9 sortie 28 Vendargues. Parking gratuit est disponible à l’Espace Gare (50 avenue de la Gare).

Visiter Castries, c’est découvrir l’histoire d’un village méridional et celle de ses habitants. Développé au Moyen Age sur une butte autour du château autrefois protégé par un rempart dont on encore…

©OT3M – Bruno MARTINEZ