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Exposition Mondes imaginaires Église Doudeauville-en-Vexin

Exposition Mondes imaginaires Église Doudeauville-en-Vexin vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Église

Adresse : Rue Saint-Aubin

Ville : 27150 Doudeauville-en-Vexin

Département : Eure

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Doudeauville-en-Vexin

Exposition Mondes imaginaires

Église Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Exposition Mondes imaginaires par Véronique Carpentier, peintures à l’huile.   .

Église Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 09 03  memoiresdv@gmail.com

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English : Exposition Mondes imaginaires

L’événement Exposition Mondes imaginaires Doudeauville-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-13 par Vexin Normand Tourisme

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