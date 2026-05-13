Exposition Mondes imaginaires Église Doudeauville-en-Vexin

Doudeauville-en-Vexin

Exposition Mondes imaginaires

Église Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Exposition Mondes imaginaires par Véronique Carpentier, peintures à l’huile. .

Église Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 09 03 memoiresdv@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Mondes imaginaires

L’événement Exposition Mondes imaginaires Doudeauville-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-13 par Vexin Normand Tourisme