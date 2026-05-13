Exposition Mondes imaginaires Église Doudeauville-en-Vexin
Exposition Mondes imaginaires Église Doudeauville-en-Vexin vendredi 17 juillet 2026.
Doudeauville-en-Vexin
Exposition Mondes imaginaires
Église Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-19 13:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Exposition Mondes imaginaires par Véronique Carpentier, peintures à l’huile. .
Église Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 09 03 memoiresdv@gmail.com
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English : Exposition Mondes imaginaires
L’événement Exposition Mondes imaginaires Doudeauville-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-13 par Vexin Normand Tourisme