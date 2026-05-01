EXPOSITION MONTREJEAU BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE OFFICE DE TOURISME ESPACE ANDRÉ MARQUERIE Montréjeau

Montréjeau

EXPOSITION MONTREJEAU BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE

OFFICE DE TOURISME ESPACE ANDRÉ MARQUERIE 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 09:30:00

fin : 2026-08-03 12:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Les frontières de l’invisible ou l’art définie les limites

Smaab artiste local nous propose une exposition autour du mystère, poésie et engagement discret

Il est des œuvres qui naissent à la croisée des mondes, là où la terre murmure des légendes et où les mains des artistes deviennent les passeurs de l’invisible. Les Frontières de l’Invisible est une invitation à franchir ce seuil un voyage au cœur d’un bestiaire onirique, où chaque sculpture est à la fois une énigme et une offrande.

Ces créatures d’argile et d’émail, mi-réelles, mi-rêvées, sont les gardiennes d’un langage universel. Elles émergent d’une démarche artistique internationale, où la matière se fait l’écho des fragilités et des merveilles de notre monde. Sans discours, sans manifeste, elles montrent ce que les mots peinent à dire la beauté ténue des équilibres, la force silencieuse de ce qui résiste, la magie des liens invisibles qui unissent toutes les formes de vie.

Regardez, semblent-elles chuchoter. Au-delà de l’apparence, il y a toujours un mystère à protéger, un rêve à préserver. .

OFFICE DE TOURISME ESPACE ANDRÉ MARQUERIE 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

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English :

The frontiers of the invisible or art defines the limits

L’événement EXPOSITION MONTREJEAU BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE