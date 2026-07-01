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Exposition : Mortemart hier et aujourd’hui, Commune de Mortemart, Mortemart

samedi 19 septembre 2026 · Commune de Mortemart · Mortemart

Exposition : Mortemart hier et aujourd’hui, Commune de Mortemart, Mortemart

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Commune de Mortemart
Adresse
1, rue des Augustins, 87330 Mortemart
Ville
87330 Mortemart
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit. Entrée libre. Exposition dans les salles communales de la mairie.

Exposition : Mortemart hier et aujourd’hui 19 et 20 septembre Commune de Mortemart Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre. Exposition dans les salles communales de la mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Mortemart hier et aujourd’hui

  • Exposition de photos anciennes et actuelles du village

Commune de Mortemart 1, rue des Augustins, 87330 Mortemart Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Mortemart hier et aujourd’hui

©domaine public

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