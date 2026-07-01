Exposition : Mortemart hier et aujourd’hui, Commune de Mortemart, Mortemart

Informations pratiques

Exposition : Mortemart hier et aujourd’hui 19 et 20 septembre Commune de Mortemart Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre. Exposition dans les salles communales de la mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Mortemart hier et aujourd’hui

Exposition de photos anciennes et actuelles du village

Commune de Mortemart 1, rue des Augustins, 87330 Mortemart Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mortemart hier et aujourd’hui

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