AGENDA · Mortemart
Visite guidée du village de Mortemart, Commune de Mortemart, Mortemart
dimanche 20 septembre 2026 · Commune de Mortemart · Mortemart
Informations pratiques
Visite guidée du village de Mortemart Dimanche 20 septembre, 14h00 Commune de Mortemart Haute-Vienne
Gratuit. Sans réservation. Limité à 30 personnes par visite, une deuxième visite sera organisée de 16h à 18h en cas d’un nombre trop important de participants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite commentée du village de Mortemart
- Présentation du village et de son histoire
- Visite des principaux monuments : château des Ducs, couvent des Carmes, couvent des Augustins, sénéchaussée, halles, maisons anciennes (15ème et 16ème siècles).
Commune de Mortemart 1, rue des Augustins, 87330 Mortemart Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Visite commentée du village de Mortemart
©yves leclaire
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