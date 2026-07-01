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Visite guidée du village de Mortemart, Commune de Mortemart, Mortemart

dimanche 20 septembre 2026 · Commune de Mortemart · Mortemart

Visite guidée du village de Mortemart, Commune de Mortemart, Mortemart

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Commune de Mortemart
Adresse
1, rue des Augustins, 87330 Mortemart
Ville
87330 Mortemart
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit. Sans réservation. Limité à 30 personnes par visite, une deuxième visite sera organisée de 16h à 18h en cas d'un nombre trop important de participants.

Visite guidée du village de Mortemart Dimanche 20 septembre, 14h00 Commune de Mortemart Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation. Limité à 30 personnes par visite, une deuxième visite sera organisée de 16h à 18h en cas d’un nombre trop important de participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée du village de Mortemart

  • Présentation du village et de son histoire
  • Visite des principaux monuments : château des Ducs, couvent des Carmes, couvent des Augustins, sénéchaussée, halles, maisons anciennes (15ème et 16ème siècles).

Commune de Mortemart 1, rue des Augustins, 87330 Mortemart Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Visite commentée du village de Mortemart

©yves leclaire

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