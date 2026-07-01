Visite guidée du village de Mortemart, Commune de Mortemart, Mortemart

Informations pratiques

Visite guidée du village de Mortemart Dimanche 20 septembre, 14h00 Commune de Mortemart Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation. Limité à 30 personnes par visite, une deuxième visite sera organisée de 16h à 18h en cas d’un nombre trop important de participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée du village de Mortemart

Présentation du village et de son histoire

Visite des principaux monuments : château des Ducs, couvent des Carmes, couvent des Augustins, sénéchaussée, halles, maisons anciennes (15ème et 16ème siècles).

Commune de Mortemart 1, rue des Augustins, 87330 Mortemart Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Visite commentée du village de Mortemart

©yves leclaire