Exposition Mosaïques Office de Tourisme Entre Saône et Grosne Cormatin
Exposition Mosaïques Office de Tourisme Entre Saône et Grosne Cormatin lundi 15 juin 2026.
Cormatin
Exposition Mosaïques
Office de Tourisme Entre Saône et Grosne 6 Grande Rue Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 09:30:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-06-15
Exposition Mosaïques
Organisée par l’Association La Haie Vive .
Office de Tourisme Entre Saône et Grosne 6 Grande Rue Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 71 49 contacttourisme@cc-saonegrosne.fr
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English : Exposition Mosaïques
L’événement Exposition Mosaïques Cormatin a été mis à jour le 2026-06-04 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne