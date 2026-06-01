Exposition Mosaïques Office de Tourisme Entre Saône et Grosne Cormatin lundi 15 juin 2026.

Cormatin

Exposition Mosaïques

Office de Tourisme Entre Saône et Grosne 6 Grande Rue Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 09:30:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Exposition Mosaïques

Organisée par l’Association La Haie Vive .

Office de Tourisme Entre Saône et Grosne 6 Grande Rue Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 71 49 contacttourisme@cc-saonegrosne.fr

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English : Exposition Mosaïques

L’événement Exposition Mosaïques Cormatin a été mis à jour le 2026-06-04 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne