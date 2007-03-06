Voyages sonores La Pyramide de Cormatin Cormatin

Cormatin

Voyages sonores

La Pyramide de Cormatin La Bergerie du bas Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Au coeur de la Pyramide, je vous propose un voyage sonore le samedi 20 juin à 11h pour le solstice d’été dans un lieu atypique et énergétique.

Séance de 1h à 30euros (prévoir tapis, coussin, plaid, eau)

Guéri Sons par Céline Léger, réservation: 06.03.07.24.89 .

La Pyramide de Cormatin La Bergerie du bas Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 07 24 89

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English : Voyages sonores

L’événement Voyages sonores Cormatin a été mis à jour le 2026-05-14 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne