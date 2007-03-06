Voyages sonores La Pyramide de Cormatin Cormatin
Voyages sonores La Pyramide de Cormatin Cormatin samedi 20 juin 2026.
Cormatin
Voyages sonores
La Pyramide de Cormatin La Bergerie du bas Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Au coeur de la Pyramide, je vous propose un voyage sonore le samedi 20 juin à 11h pour le solstice d’été dans un lieu atypique et énergétique.
Séance de 1h à 30euros (prévoir tapis, coussin, plaid, eau)
Guéri Sons par Céline Léger, réservation: 06.03.07.24.89 .
La Pyramide de Cormatin La Bergerie du bas Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 07 24 89
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English : Voyages sonores
L’événement Voyages sonores Cormatin a été mis à jour le 2026-05-14 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne