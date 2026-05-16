Festival de Cormatin Quatuor Tastiera en concert Église de Chazelle Cormatin
Festival de Cormatin Quatuor Tastiera en concert Église de Chazelle Cormatin dimanche 28 juin 2026.
Cormatin
Festival de Cormatin Quatuor Tastiera en concert
Église de Chazelle Lieu-dit Chazelle Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Échos Symphoniques pour Quatre Guitares.
Programme
G. Rossini Ouverture du Barbier de Séville
E. Grieg Peer Gynt Suite n°1
M. Ravel Pavane pour une Infante Défunte
F. Schubert Roi des Aulnes
C. St-Saëns Danse macabre et Bacchanale
Réuni autour de Guillaume Geny, Cécile Lê Duy, Agnès Condamin et Nicolas Campos, le Quatuor Tastiera, composé de trois guitares et d’une guitare à l’octave inférieure, explore avec finesse et originalité des répertoires inattendus.
L’ensemble transpose pour sa formation des œuvres issues des univers orchestraux, pianistiques ou de la musique de chambre, offrant ainsi une nouvelle palette de couleurs sonores.
Diplômés de conservatoires internationaux, ces musiciens proposent un programme riche et contrasté du Roi des Aulnes de Schubert à la Pavane pour une infante défunte de Ravel, en passant par des œuvres de Rossini, Grieg ou St Saëns.
Sur scène, les quatre interprètes conjuguent virtuosité, écoute et complicité. Leur engagement commun donne naissance à une expérience musicale aussi captivante pour les amateurs de guitare que pour les mélomanes curieux, invités à redécouvrir des chefs-d’œuvre sous un jour nouveau. .
Église de Chazelle Lieu-dit Chazelle Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 18 95 91
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English : Festival de Cormatin Quatuor Tastiera en concert
L’événement Festival de Cormatin Quatuor Tastiera en concert Cormatin a été mis à jour le 2026-05-20 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne