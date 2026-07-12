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AGENDA · Moutiers-en-Puisaye

Exposition Moutiers-en-Puisaye Le Fournil Moutiers-en-Puisaye

samedi 1 août 2026 · Le Fournil · Moutiers-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Le Fournil
Adresse
7 Rue de l'Église
Ville
89520 Moutiers-en-Puisaye
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Moutiers-en-Puisaye

Exposition Moutiers-en-Puisaye

Le Fournil 7 Rue de l’Église Moutiers-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-08-01

Exposition Moutiers-en-Puisaye
Du samedi 1er aout au dimanche 13 septembre 2026.
Vernissage samedi 1er août a 17h

Arts pluriels au Fournil
7 rue de l’Église — Moutiers
Fins de semaine et jours fériés 15 h 19 h
Marie-Noëlle Gothy
Modelage

Francis Bailly
Peinture et dessin

Katia Alves
Peinture sur bois et toile

Jacques Brisset
Objets volants en papier

Marie Boyer
Peinture et bijoux   .

Le Fournil 7 Rue de l’Église Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   mairie-moutiers-en-puisaye@wanadoo.fr

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English : Exposition Moutiers-en-Puisaye

L’événement Exposition Moutiers-en-Puisaye Moutiers-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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