Exposition Moutiers-en-Puisaye Le Fournil Moutiers-en-Puisaye
samedi 1 août 2026 · Le Fournil · Moutiers-en-Puisaye
Informations pratiques
Moutiers-en-Puisaye
Exposition Moutiers-en-Puisaye
Le Fournil 7 Rue de l’Église Moutiers-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-08-01
Exposition Moutiers-en-Puisaye
Du samedi 1er aout au dimanche 13 septembre 2026.
Vernissage samedi 1er août a 17h
Arts pluriels au Fournil
7 rue de l’Église — Moutiers
Fins de semaine et jours fériés 15 h 19 h
Marie-Noëlle Gothy
Modelage
Francis Bailly
Peinture et dessin
Katia Alves
Peinture sur bois et toile
Jacques Brisset
Objets volants en papier
Marie Boyer
Peinture et bijoux .
Le Fournil 7 Rue de l’Église Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-moutiers-en-puisaye@wanadoo.fr
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English : Exposition Moutiers-en-Puisaye
L’événement Exposition Moutiers-en-Puisaye Moutiers-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !