Exposition Moutiers-en-Puisaye Le Fournil Moutiers-en-Puisaye

Informations pratiques

Moutiers-en-Puisaye

Exposition Moutiers-en-Puisaye

Le Fournil 7 Rue de l’Église Moutiers-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-08-01

Exposition Moutiers-en-Puisaye

Du samedi 1er aout au dimanche 13 septembre 2026.

Vernissage samedi 1er août a 17h

Arts pluriels au Fournil

7 rue de l’Église — Moutiers

Fins de semaine et jours fériés 15 h 19 h

Marie-Noëlle Gothy

Modelage

Francis Bailly

Peinture et dessin

Katia Alves

Peinture sur bois et toile

Jacques Brisset

Objets volants en papier

Marie Boyer

Peinture et bijoux .

Le Fournil 7 Rue de l’Église Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-moutiers-en-puisaye@wanadoo.fr

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English : Exposition Moutiers-en-Puisaye

L’événement Exposition Moutiers-en-Puisaye Moutiers-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !