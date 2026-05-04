Exposition « Mythologies contemporaines », Insa, Saint-Étienne-du-Rouvray

Exposition « Mythologies contemporaines » 4 – 29 mai Insa Seine-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T07:30:00+02:00 – 2026-05-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T07:30:00+02:00 – 2026-05-29T17:30:00+02:00

En 2018, le collectif basé à Maromme a fait appel à la photographe Marina Gadonneix pour l’accompagner dans la création de cette exposition qui prend comme point de départ les Mythologies de Roland Barthes. Les mythes sont des constructions imaginaires qui influencent la société, tissant des liens entre passé et présent. Perçus comme des récits fascinants qui transcendent le temps et l’espace, ils véhiculent valeurs, croyances et identités culturelles. Les photographes se sont saisis du texte de Barthes, source d’inspiration, et de discussions, pour produire des séries d’images, résultat de leurs recherches personnelles.

Galerie du Temps de POZ à l’Insa

Insa 685 avenue de l’Université, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 97 19 »}]

L’Insa accueille l’exposition « Mythologies contemporaines » du collectif IMAJEU. Art Exposition