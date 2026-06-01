Exposition Naked Object Pont-l’Abbé

Pont-l’Abbé

Exposition Naked Object

1 Rue Pasteur Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-06-13

Avec NAKED OBJECTS, Mickael MARTIN développe une recherche autour de la mise à nu de l’objet, envisagé comme forme, matière et trace. Formé au design, puis actif dans les domaines de la scénographie et du graphisme, il a longtemps travaillé la transformation des espaces et la perception des volumes, interrogeant la manière dont une intervention peut révéler ou reconfigurer un environnement.

Ce déplacement du regard, du spatial vers l’objet, s’inscrit aujourd’hui dans une pratique recentrée sur la matière. Depuis deux ans, Mickael MARTIN explore des matériaux naturels, notamment le chaux-chanvre, qu’il détourne de son usage constructif pour en faire un médium plastique à part entière. Sa porosité, sa légèreté et son caractère imparfait deviennent les vecteurs d’une écriture formelle sensible. Le bois brûlé, également présent dans certaines pièces, introduit une dimension de transformation irréversible, où la surface conserve la mémoire d’un geste et d’un processus.

L’exposition propose un ensemble de formes dépouillées, où toute intention décorative est écartée au profit d’une lecture directe de la matière. Les objets ne cherchent pas à dissimuler leur fabrication, mais au contraire à en exposer les tensions, les accidents et les équilibres. Dans cette économie de moyens, chaque pièce se situe à la frontière entre design et sculpture, entre usage potentiel et présence autonome.

NAKED OBJECTS affirme ainsi une approche du design comme acte de réduction et de révélation, où l’objet devient un espace de dialogue entre matière, geste et perception.

Vernissage samedi 18 juin à 18h

Organisé par Fleurs de Carotte .

1 Rue Pasteur Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 9 82 48 16 56

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L’événement Exposition Naked Object Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Destination Pays Bigouden