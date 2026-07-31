EXPOSITION NOURRIR LA PLANETE- MUSEE DE CERDAGNE-VISA POUR L’IMAGE Sainte-Léocadie
vendredi 31 juillet 2026 · Sainte-Léocadie
Informations pratiques
Sainte-Léocadie
EXPOSITION NOURRIR LA PLANETE- MUSEE DE CERDAGNE-VISA POUR L’IMAGE
Ferme Cal Mateu Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales
Tarif : 7 – 7 – 7
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-08-31 18:30:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-09-01 2026-10-01
Pour la première fois, le Centre International du Photojournalisme
– Visa pour l’Image-Perpignan quitte Perpignan et s’installe dans le
département, au Musée de Cerdagne à Sainte-Léocadie, le 31 juillet 2026
Le Musée de Cerdagne Musée de France accueille, du 31 juillet 2026 au 14 février 2027, l’exposition Nourrir la planète du photojournaliste de renommée internationale George Steinmetz
.
Ferme Cal Mateu Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05 musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the first time, the International Center for Photojournalism
– Visa pour l’Image-Perpignan is leaving Perpignan and moving to the
department, at the Cerdagne Museum in Sainte-Léocadie, on July 31, 2026
The Cerdagne Museum ? a Museum of France ? will host, from July 31, 2026, to February 14, 2027, the exhibition “Feeding the Planet” by internationally renowned photojournalist George Steinmetz
L’événement EXPOSITION NOURRIR LA PLANETE- MUSEE DE CERDAGNE-VISA POUR L’IMAGE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-07-30 par OTC PYRENEES CERDAGNE