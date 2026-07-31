Informations pratiques

Sainte-Léocadie

EXPOSITION NOURRIR LA PLANETE- MUSEE DE CERDAGNE-VISA POUR L’IMAGE

Ferme Cal Mateu Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-08-31 18:30:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-09-01 2026-10-01

Pour la première fois, le Centre International du Photojournalisme

– Visa pour l’Image-Perpignan quitte Perpignan et s’installe dans le

département, au Musée de Cerdagne à Sainte-Léocadie, le 31 juillet 2026

Le Musée de Cerdagne Musée de France accueille, du 31 juillet 2026 au 14 février 2027, l’exposition Nourrir la planète du photojournaliste de renommée internationale George Steinmetz

.

Ferme Cal Mateu Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05 musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the first time, the International Center for Photojournalism

– Visa pour l’Image-Perpignan is leaving Perpignan and moving to the

department, at the Cerdagne Museum in Sainte-Léocadie, on July 31, 2026

The Cerdagne Museum ? a Museum of France ? will host, from July 31, 2026, to February 14, 2027, the exhibition “Feeding the Planet” by internationally renowned photojournalist George Steinmetz

L’événement EXPOSITION NOURRIR LA PLANETE- MUSEE DE CERDAGNE-VISA POUR L’IMAGE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-07-30 par OTC PYRENEES CERDAGNE