Exposition Nous sommes sauvages et comestibles Quai des pêcheurs Mortagne-sur-Gironde

Informations pratiques

Mortagne-sur-Gironde

Exposition Nous sommes sauvages et comestibles

Quai des pêcheurs Cabane du Dauphin Vert Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Exposition présentant une quarantaine de plantes sauvages comestibles. Elles sont présentées de façon ludique, groupées par 5 et par thème sur des panneaux dessinés, attractifs, autant pour les adultes que pour les enfants.

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Quai des pêcheurs Cabane du Dauphin Vert Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

An exhibition featuring about 40 edible wild plants. They are presented in a fun way, grouped in sets of five by theme on illustrated panels that are appealing to both adults and children.

L’événement Exposition Nous sommes sauvages et comestibles Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-26 par Royan Atlantique