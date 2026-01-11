Exposition Nous sommes sauvages et comestibles Quai des pêcheurs Mortagne-sur-Gironde
dimanche 4 octobre 2026 · Quai des pêcheurs · Mortagne-sur-Gironde
Informations pratiques
Mortagne-sur-Gironde
Exposition Nous sommes sauvages et comestibles
Quai des pêcheurs Cabane du Dauphin Vert Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Exposition présentant une quarantaine de plantes sauvages comestibles. Elles sont présentées de façon ludique, groupées par 5 et par thème sur des panneaux dessinés, attractifs, autant pour les adultes que pour les enfants.
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Quai des pêcheurs Cabane du Dauphin Vert Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
An exhibition featuring about 40 edible wild plants. They are presented in a fun way, grouped in sets of five by theme on illustrated panels that are appealing to both adults and children.
L’événement Exposition Nous sommes sauvages et comestibles Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-26 par Royan Atlantique
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