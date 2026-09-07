Exposition « Objectif Patrimoine. 100 ans de photographie à Dampierre », Château de Dampierre-sur-Boutonne, Dampierre-sur-Boutonne

Informations pratiques

Exposition « Objectif Patrimoine. 100 ans de photographie à Dampierre » 19 et 20 septembre Château de Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Tarif préférentiel. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez librement le domaine, ses intérieurs et ses jardins, au fil d’une déambulation ponctuée d’interventions en costume.

Deux expositions de photographies vous accompagneront également durant la visite : « Balade au temps jadis : Dampierre-sur-Boutonne en noir et blanc », consacrée à des clichés anciens du village, et « Si vous passez par San Francisco… », de Philippe Gelot et Philippe Vincent, qui propose un regard contemporain à travers la photographie.

Château de Dampierre-sur-Boutonne 10 place du château, 17470 Dampierre-sur-Boutonne Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 33 24 74 http://www.chateau-dampierre.com Ce château de style Renaissance a eu le grand trophée en 2012 de la plus belle restauration et le grand prix spécial du jury en 2013 de Charente-Maritime Tourisme. Il se visite entièrement, des pièces d’apparat aux combles (espace Explora) et aux jardins.

Venez découvrir une scénographie costumée historique, et un espace d’exposition d’art. Le château est également célèbre aussi pour son exceptionnelle galerie et ses livres de pierres alchimiques.

Découvrez librement le domaine, ses intérieurs et ses jardins, au fil d’une déambulation ponctuée d’interventions en costume.

©Chateau de Dampierre sur Boutonne