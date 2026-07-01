Visite guidée de l’Asinerie du Baudet du Poitou, Asinerie du Baudet du Poitou, Dampierre-sur-Boutonne

Informations pratiques

Visite guidée de l’Asinerie du Baudet du Poitou 19 et 20 septembre Asinerie du Baudet du Poitou Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Partez à la rencontre des baudets du Poitou lors de visites guidées au cœur d’une ferme typique.

Vous découvrirez le lien fascinant entre :

Les baudets du Poitou,

Les chevaux de trait poitevin,

Et les mules poitevines

Une belle occasion d’en apprendre plus sur ce patrimoine vivant et sur les croisements qui ont marqué l’histoire de l’élevage dans la région !

Asinerie du Baudet du Poitou Ferme de la Tillauderie, 17470 Dampierre-sur-Boutonne Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 24 68 94 http://www.asineriedubaudet.fr https://www.facebook.com/Asinerie Situé en bordure de forêt à deux pas de Dampierre-sur-Boutonne, l’Asinerie du Baudet du Poitou est une ferme typiquement saintongeaise, dans laquelle se côtoient baudets du Poitou, chevaux de trait poitevins et mules poitevines. Véritable centre de sauvegarde des races mulassières en voie de disparition, le site vous fait découvrir de façon ludique et pédagogique leur histoire.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

© Asinerie du Baudet du Poitou – Dept 17