Exposition: Objets de la première et deuxième guerre mondiale, Ecole maternelle, Harskirchen

Informations pratiques

Exposition: Objets de la première et deuxième guerre mondiale Dimanche 20 septembre, 14h00 Ecole maternelle Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une collection d’objets témoignant des deux Guerres Mondiales.

Ecole maternelle 6 rue du moulin 67260 Harskirchen Harskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est

Découvrez une collection d’objets témoignant des deux Guerres Mondiales.

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