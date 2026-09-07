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Exposition: Objets de la première et deuxième guerre mondiale, Ecole maternelle, Harskirchen

dimanche 20 septembre 2026 · Ecole maternelle · Harskirchen

Exposition: Objets de la première et deuxième guerre mondiale, Ecole maternelle, Harskirchen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ecole maternelle
Adresse
6 rue du moulin 67260 Harskirchen
Ville
67260 Harskirchen
Département
Bas-Rhin

Exposition: Objets de la première et deuxième guerre mondiale Dimanche 20 septembre, 14h00 Ecole maternelle Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une collection d’objets témoignant des deux Guerres Mondiales.

Ecole maternelle 6 rue du moulin 67260 Harskirchen Harskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est
Découvrez une collection d’objets témoignant des deux Guerres Mondiales.

©Commune de Harskirchen

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