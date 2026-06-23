Exposition Objets insolites Écomusée Châlus
Exposition Objets insolites Écomusée Châlus mercredi 1 juillet 2026.
Châlus
Exposition Objets insolites
Écomusée 24 rue Nationale Châlus Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:30:00
fin : 2026-08-31 18:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Saurez-vous deviner à quoi servaient ces objets ? Du 1er juillet au 31 août, l’association Histoire et Archéologie du Pays de Châlus vous invite à découvrir son exposition estivale Objets insolites . Curiosités, inventions étonnantes, outils mystérieux et usages oubliés vous attendent à l’écomusée. Pour chaque objet, tentez d’abord de deviner sa fonction avant de soulever l’affichette qui révèle son histoire et son véritable usage ! Une exposition ludique à découvrir en famille tout l’été. .
Écomusée 24 rue Nationale Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Exposition Objets insolites
L’événement Exposition Objets insolites Châlus a été mis à jour le 2026-06-23 par Terres de Limousin
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