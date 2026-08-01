Exposition Observation des hommes-oiseaux en milieu naturel Centre culturel Sainte-Anne Boulbon
mardi 18 août 2026 · Centre culturel Sainte-Anne · Boulbon
Informations pratiques
Boulbon
Exposition Observation des hommes-oiseaux en milieu naturel
Du 18/08 au 31/08/2026 tous les jours de 11h à 18h30.
Fermé le lundi 24 août. Centre culturel Sainte-Anne 11, impasse Jollion Boulbon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 11:00:00
fin : 2026-08-31 18:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Profitez d’une exposition d’art au Centre culturel Sainte-Anne de l’artiste Thierry France Pey !
Thierry France Pey est originaire du Vaucluse et vit à Avignon, sa ville de cœur.
Après 25 ans passés dans le monde de l’édition décorative, il fonde l’Écho des Expos Dakar, un observatoire dédié aux artistes visuels de la capitale sénégalaise.
À la suite de ce riche parcours, il choisit de se consacrer pleinement à sa pratique artistique le dessin et la peinture.
Entre surréalisme audacieux et abstraction figurative, Thierry France Pey développe un univers singulier peuplé de créatures hybrides des êtres à tête d’oiseau, de lapin ou de rhinocéros, errant à travers des paysages mentaux.
Son style se caractérise par une technique mixte, combinant pigments naturels, peintures à l’huile et pastels, au service d’une expression libre et résolument contemporaine. .
Centre culturel Sainte-Anne 11, impasse Jollion Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Enjoy an art exhibition by artist Thierry France Pey at the Sainte-Anne Cultural Center!
L’événement Exposition Observation des hommes-oiseaux en milieu naturel Boulbon a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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