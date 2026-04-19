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Exposition Oiseaux des villes, oiseaux des champs Plumelin

Exposition Oiseaux des villes, oiseaux des champs Plumelin mardi 28 avril 2026.

Adresse : 6 bis rue de la Mairie

Ville : 56500 Plumelin

Département : Morbihan

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif :

Plumelin

Exposition Oiseaux des villes, oiseaux des champs

6 bis rue de la Mairie Plumelin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-04-28

Partez à la découverte des oiseaux de notre commune avec l’exposition de l’Association Brévelaise pour la Biodiversité ! Cette exposition, composée de 16 panneaux, est visible dans le hall de la Mairie et dans la médiathèque aux heures d’ouverture.
Une sortie dans le bourg est également prévue le mercredi 20 mai à 14h. RDV à la médiathèque.   .

6 bis rue de la Mairie Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 10 75 

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English :

L’événement Exposition Oiseaux des villes, oiseaux des champs Plumelin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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