Exposition Olivier Poulet Maison du Gouverneur Dinan

Dinan

Exposition Olivier Poulet

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-05-22

Olivier Poulet

Le fait de dessiner et de peindre est la passion de ma vie. Cela m’apporte énormément de plaisir et de bonheur. Mais un dessin, une peinture prennent véritablement vie quand quelqu’un d’autre que moi les regarde. J’ai besoin de partager mes visions. J’ai besoin de connaître les émotions qu’elles procurent.

Dessiner et peindre, comme tout acte créatif, sont synonymes de partager. .

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65

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English :

L’événement Exposition Olivier Poulet Dinan a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme