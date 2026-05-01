Exposition Olivier Poulet Maison du Gouverneur Dinan
Exposition Olivier Poulet Maison du Gouverneur Dinan vendredi 22 mai 2026.
Dinan
Exposition Olivier Poulet
Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-05-22
Olivier Poulet
Le fait de dessiner et de peindre est la passion de ma vie. Cela m’apporte énormément de plaisir et de bonheur. Mais un dessin, une peinture prennent véritablement vie quand quelqu’un d’autre que moi les regarde. J’ai besoin de partager mes visions. J’ai besoin de connaître les émotions qu’elles procurent.
Dessiner et peindre, comme tout acte créatif, sont synonymes de partager. .
Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65
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English :
L’événement Exposition Olivier Poulet Dinan a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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