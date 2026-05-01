Fête de la Bretagne Chants du Pays de Dinan et danses bretonnes Bibliothèque municipale Dinan

Dinan

Fête de la Bretagne Chants du Pays de Dinan et danses bretonnes

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20 17:30:00

Date(s) :

2026-05-20

La Fête de la Bretagne permet chaque année aux Bretons et aux amis de la Bretagne de se retrouver pour danser, chanter, faire la fête et célébrer leur région dans toutes ses singularités.

Venez nombreux pour participer aux chants et aux danses bretonnes à La Bibliothèque municipale de Dinan. Cette action festive est proposée en partenariat avec l’Atelier de chants traditionnels et les musiciens membres de La Note Buissonnières .

Salle Mathurin-Monier. .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Chants du Pays de Dinan et danses bretonnes Dinan a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme