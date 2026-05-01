Animation doublage de film Bibliothèque municipale Dinan

Dinan

Animation doublage de film

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Venez vous glisser dans la peau de vos personnages préférés

Le doublage, ça a l’air simple… Mais vous verrez que c’est plus compliqué qu’il n’y paraît.

Nous vous proposons de venir essayer sur des extraits de films cultes et des dessins animés.

Salle Mathurin-Monier .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

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English :

L’événement Animation doublage de film Dinan a été mis à jour le 2026-05-07 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme