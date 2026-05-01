Animation doublage de film Bibliothèque municipale Dinan
Animation doublage de film Bibliothèque municipale Dinan vendredi 22 mai 2026.
Dinan
Animation doublage de film
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 19:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Venez vous glisser dans la peau de vos personnages préférés
Le doublage, ça a l’air simple… Mais vous verrez que c’est plus compliqué qu’il n’y paraît.
Nous vous proposons de venir essayer sur des extraits de films cultes et des dessins animés.
Salle Mathurin-Monier .
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
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English :
L’événement Animation doublage de film Dinan a été mis à jour le 2026-05-07 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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