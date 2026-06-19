La petite saison dans la prairie Rue du Quai Dinan
La petite saison dans la prairie Rue du Quai Dinan vendredi 26 juin 2026.
Dinan
La petite saison dans la prairie
Rue du Quai Prairie sous le viaduc Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-06-26 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Guinguette éphémère au Port de Dinan
The Tensions
Tariq Bedgood
Bar, restauration .
Rue du Quai Prairie sous le viaduc Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement La petite saison dans la prairie Dinan a été mis à jour le 2026-06-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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