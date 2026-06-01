Projection & rencontre L’enfant du désert Emeraude cinéma Dinan
Projection & rencontre L’enfant du désert Emeraude cinéma Dinan jeudi 25 juin 2026.
Dinan
Projection & rencontre L’enfant du désert
Emeraude cinéma 4 Route de Dinard Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:15:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Projection en présence de l’acteur Nahel Tran
Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir. .
Emeraude cinéma 4 Route de Dinard Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 65 87
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English :
L’événement Projection & rencontre L’enfant du désert Dinan a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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