Projection & rencontre L’enfant du désert Emeraude cinéma Dinan

Dinan

Projection & rencontre L’enfant du désert

Emeraude cinéma 4 Route de Dinard Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:15:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Projection en présence de l’acteur Nahel Tran

Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir. .

Emeraude cinéma 4 Route de Dinard Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 65 87

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English :

L’événement Projection & rencontre L’enfant du désert Dinan a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme