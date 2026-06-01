Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Projection & rencontre L’enfant du désert Emeraude cinéma Dinan

Projection & rencontre L’enfant du désert Emeraude cinéma Dinan jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Emeraude cinéma

Adresse : 4 Route de Dinard

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 20:15:00

Tarif :

Dinan

Projection & rencontre L’enfant du désert

Emeraude cinéma 4 Route de Dinard Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:15:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Projection en présence de l’acteur Nahel Tran

Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir.   .

Emeraude cinéma 4 Route de Dinard Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 65 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Projection & rencontre L’enfant du désert Dinan a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

À voir aussi à Dinan (Côtes-d'Armor)