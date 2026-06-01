Retransmission en direct La nuit de la géopolitique Route de Dinard Dinan lundi 22 juin 2026.

Dinan

Retransmission en direct La nuit de la géopolitique

Route de Dinard Emeraude Cinémas Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 19:30:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Mais où va Trump ?

Alliés méprisés, expansionnisme revendiqué, recours à la force décomplexé, en seulement quelques mois, le second mandat du président américain enterre l’ordre international tel qu’on le connaissait depuis 1945 et donne libre court à des ambitions hégémoniques qui touchent tous les continents et ébranlent toutes les certitudes.

Cette remise en cause est le miroir de son assaut contre les piliers de la démocratie américaine et de ses contre-pouvoirs.

Alors, quel état des lieux dresser ? Comment redéfinir les équilibres passés ? Quelles options imaginer pour les puissances européennes, prises en étau entre des impérialismes militaires et économiques ?

Rendez-vous au cinéma le 22 juin 2026 pour la deuxième édition de la Nuit de la Géopolitique, organisée par journal Le Monde.

Une soirée retransmise en direct depuis le Théâtre du Rond-Point et diffusée dans votre cinéma.

Trois heures pour comprendre le monde d’aujourd’hui et imaginer celui de demain.

Une soirée animée par les éditorialistes et journalistes Alain Frachon, Sylvie Kauffmann, Frédéric Lemaitre, Delphine Papin et Gilles Paris. .

Route de Dinard Emeraude Cinémas Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 65 87

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English :

L’événement Retransmission en direct La nuit de la géopolitique Dinan a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme