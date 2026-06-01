Bulle musicale guitare Le Kiosque Dinan
Bulle musicale guitare Le Kiosque Dinan mardi 23 juin 2026.
Dinan
Bulle musicale guitare
Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Les bulles musicales sont de courts concerts de nos apprentis musiciens qui vous présentent leurs derniers morceaux.
Ecoute curieuse et bienveillante demandée ! .
Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04
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English :
L’événement Bulle musicale guitare Dinan a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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