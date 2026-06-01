Bulle musicale guitare Le Kiosque Dinan

Dinan

Bulle musicale guitare

Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Les bulles musicales sont de courts concerts de nos apprentis musiciens qui vous présentent leurs derniers morceaux.

Ecoute curieuse et bienveillante demandée ! .

Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bulle musicale guitare Dinan a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme