Exposition « Oniris 40 ans », Galerie Oniris, Rennes

Exposition « Oniris 40 ans » 13 juin – 12 septembre Galerie Oniris Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Depuis sa création, la galerie développe un projet artistique fondé sur la fidélité aux artistes qu’elle accompagne et sur une attention constante aux évolutions de la création contemporaine. Initiée par Yvonne Paumelle, la programmation s’est construite autour de la peinture, de l’abstraction et des recherches conceptuelles, en privilégiant des démarches où la rigueur formelle dialogue avec l’expérimentation.

Depuis 2012, sous la direction de Florent Paumelle, la galerie poursuit et développe cette orientation en maintenant un équilibre entre des artistes établis et une nouvelle génération émergente. Cette continuité permet de faire dialoguer différentes générations d’artistes partageant des préoccupations plastiques et conceptuelles communes.

Au fil des années, la galerie a constitué un programme réunissant une trentaine d’artistes dont elle présente régulièrement les travaux récents à travers des expositions personnelles. Parmi les figures marquantes associées à son histoire figurent notamment Vera Molnar, Norman Dilworth, Aurelie Nemours, Geneviève Asse, Christian Bonnefoi, Alain Clément, Philippe Cognée, Jean-Pierre Pincemin et Claude Viallat.

Parallèlement à son activité d’exposition à Rennes, la galerie participe depuis plus de trente ans à de nombreuses foires internationales d’art contemporain, en France et à l’étranger, contribuant à la visibilité et à la diffusion du travail de ses artistes sur la scène internationale.

La galerie développe également depuis la fin des années 1990 une présence active sur Internet et les plateformes numériques, afin d’élargir son champ de diffusion et de renforcer le dialogue avec les collectionneurs, institutions et amateurs d’art.

En 2024, l’espace principal situé au 38 rue d’Antrain à Rennes a fait l’objet d’une rénovation complète. Entièrement repensé, plus lumineux et épuré, ce lieu offre aujourd’hui un cadre renouvelé pour la présentation des œuvres et l’accueil du public.

Quarante ans après sa création, la galerie Oniris poursuit ainsi son ambition initiale : offrir à Rennes un lieu dédié à la découverte de l’art contemporain, ouvert à tous, avec une programmation exigeante de six à huit expositions par an et un engagement constant auprès des artistes qu’elle représente.

Galerie Oniris 38 rue d’Antrain, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Ouverte en septembre 1986 à Rennes avec une exposition de François Morellet, la galerie Oniris célèbre pendant l’été 2026 quarante années d’activité consacrées à la diffusion de l’art contemporain.

© Léonard Reeb