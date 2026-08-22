Informations pratiques

Thionville

Exposition Onze Regards sur le Vivant

22 Rue du Vieux Collège Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-30 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition collectif artistique Imagin’Art par nature Onze Regards sur le Vivant

Une plongée dans la nature à travers la peinture, le dessin et la céramique révélant la beauté des formes, des matières et des textures du monde animal et végétal. De ces explorations individuelles est née une création collective inspirée de la Fée Électricité, réunissant la diversité des imaginaires et des expressions artistiques du groupe.Tout public

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22 Rue du Vieux Collège Thionville 57100 Moselle Grand Est

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English :

Imagin?Art by Nature Group Art Exhibition: Eleven Perspectives on Life

A journey into nature through painting, drawing, and ceramics, revealing the beauty of the forms, materials, and textures of the animal and plant worlds. From these individual explorations emerged a collective creation inspired by the “Electricity Fairy,” bringing together the diversity of the group’s imaginations and artistic expressions.

L’événement Exposition Onze Regards sur le Vivant Thionville a été mis à jour le 2026-08-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME