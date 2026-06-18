Exposition Opéra Chapelle de l’hôpital Pornic
Exposition Opéra Chapelle de l’hôpital Pornic samedi 25 juillet 2026.
Pornic
Exposition Opéra
Chapelle de l’hôpital 26 rue du Maréchal Foch Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09
Exposition à Pornic entre toiles et opéra avec Nathalie CELLE-GUILLARD !
C’est à la chapelle de l’hôpital à Pornic, lieu de résonnance où le thème de l’art s’y prête parfaitement bien, qu’une artiste de la peinture et de l’opéra vous attend pour vous dévoiler ses œuvres artistiques où couleurs, effets d’optique et notes de musique s’accordent à la perfection.
Portrait de Nathalie CELLE-GUILLARD
Il s’agit d’une artiste peintre française dont l’univers s’inspire de la musique, de l’opéra et des récits mythologiques. Formée aux arts plastiques et à la musique, elle développe une œuvre poétique où se rencontrent images, sons et émotions. Ses créations, exposées en France et à l’international, se distinguent par leur dimension symbolique et onirique.
Quelques mots de l’artiste
Les correspondances entre la musique et la peinture ont toujours été pour moi un langage à déchiffrer. Mes séries sont une restitution des souvenirs des moments musicaux vécus en scène à l’opéra et passés par le filtre de l’inconscient. Les histoires et les harmonies musicales évoluent dans l’esprit dans un lent processus de mûrissement onirique. C’est par la symbolique et diverses mythologies que je cherche le sens caché et mystérieux des opéras.
Informations pratiques
Entrée libre et gratuite
Stationnement à proximité au parking de la Chapelle (zone bleue)
Toilettes à proximité
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Chapelle de l’hôpital 26 rue du Maréchal Foch Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11
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English :
Pornic exhibition between canvas and opera with Nathalie CELLE-GUILLARD!
L’événement Exposition Opéra Pornic a été mis à jour le 2026-06-16 par I_OT Pornic
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