Exposition « Outils et objets d’autrefois », Mairie de Sathonay, Sathonay-Village
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Sathonay · Sathonay-Village
Informations pratiques
Exposition « Outils et objets d’autrefois » 19 et 20 septembre Mairie de Sathonay Rhône
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Environ 850 outils et objets d’autrefois présentés par l’association Sath’na Histoire et Patrimoine, dans huit salles : l’agriculture, la famille, l’artisanat, la vigne, les pompiers et l’école.
Mairie de Sathonay 1 rue Saint-Maurice, 69580 Sathonay-Village Sathonay-Village 69580 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 22 67 91 pas d’accès pour handicapés.
Environ 850 outils et objets d’autrefois présentés par l’association Sath’na Histoire et Patrimoine, dans huit salles : l’agriculture, la famille, l’artisanat, la vigne, les pompiers et l’école.
© Sath’nâ Histoire et Patrimoine
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