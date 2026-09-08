Exposition « Outils et objets d’autrefois », Mairie de Sathonay, Sathonay-Village

Informations pratiques

Exposition « Outils et objets d’autrefois » 19 et 20 septembre Mairie de Sathonay Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Environ 850 outils et objets d’autrefois présentés par l’association Sath’na Histoire et Patrimoine, dans huit salles : l’agriculture, la famille, l’artisanat, la vigne, les pompiers et l’école.

Mairie de Sathonay 1 rue Saint-Maurice, 69580 Sathonay-Village Sathonay-Village 69580 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 22 67 91 pas d’accès pour handicapés.

Environ 850 outils et objets d’autrefois présentés par l’association Sath’na Histoire et Patrimoine, dans huit salles : l’agriculture, la famille, l’artisanat, la vigne, les pompiers et l’école.

© Sath’nâ Histoire et Patrimoine