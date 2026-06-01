EXPOSITION PALETTE D’ISABELLE PIO-LOPEZ Place de l’Obélisque Port-Vendres

Port-Vendres

EXPOSITION PALETTE D’ISABELLE PIO-LOPEZ

Place de l’Obélisque Caserne du Fer à Cheval Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 14:30:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Découvrez l’univers singulier d’Isabelle Pio-Lopez à travers une exposition foisonnante où gravure, papier sculpté, monotype et céramique dialoguent avec poésie. Un voyage artistique sensible entre nature, récits de vie et imaginaire.

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Place de l’Obélisque Caserne du Fer à Cheval Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 9 75 63 16 78

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English :

Discover the singular universe of Isabelle Pio-Lopez through a richly layered exhibition where etching, sculpted paper, monotype and ceramics engage in a poetic dialogue. A sensitive artistic journey between nature, life stories and the imaginary.

L’événement EXPOSITION PALETTE D’ISABELLE PIO-LOPEZ Port-Vendres a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE