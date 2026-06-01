EXPOSITION PALETTE D’ISABELLE PIO-LOPEZ Place de l’Obélisque Port-Vendres
EXPOSITION PALETTE D’ISABELLE PIO-LOPEZ Place de l’Obélisque Port-Vendres mardi 16 juin 2026.
Port-Vendres
EXPOSITION PALETTE D’ISABELLE PIO-LOPEZ
Place de l’Obélisque Caserne du Fer à Cheval Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 14:30:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Découvrez l’univers singulier d’Isabelle Pio-Lopez à travers une exposition foisonnante où gravure, papier sculpté, monotype et céramique dialoguent avec poésie. Un voyage artistique sensible entre nature, récits de vie et imaginaire.
.
Place de l’Obélisque Caserne du Fer à Cheval Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 9 75 63 16 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the singular universe of Isabelle Pio-Lopez through a richly layered exhibition where etching, sculpted paper, monotype and ceramics engage in a poetic dialogue. A sensitive artistic journey between nature, life stories and the imaginary.
L’événement EXPOSITION PALETTE D’ISABELLE PIO-LOPEZ Port-Vendres a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
À voir aussi à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales)
- CONCERT PAR LA CHORALE CHORUS VENERIS SOIREE CABARET Port-Vendres 13 juin 2026
- VISITE AUTOUR DU PHARE CAP BEAR Port-Vendres 15 juin 2026
- VISITE GUIDEE PORT-VENDRES AU FIL DE L’EAU Port-Vendres 15 juin 2026
- VISITE GUIDEE SUR LES PAS DE CHARLES-RENNIE MACKINTOSH Port-Vendres 17 juin 2026
- VISITE GUIDEE PORT-VENDRES AU FIL DE L’EAU Port-Vendres 22 juin 2026