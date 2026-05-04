Exposition Pamela Kenny-Levick Orangerie du Thabor Rennes 15 – 21 juin Ille-et-Vilaine

Grands formats acrylique, petits formats aquarelle

La couleur est essentielle à mon travail. Ce n’est pas seulement un choix esthétique, mais un langage à travers lequel je transmets des émotions, des souvenirs et des connexions aux lieux, aux objets et aux personnes. La couleur dépasse le sens littéral ; elle capte les sentiments intangibles associés à un moment ou à un sujet. Si je devais peindre les plages du débarquement en Normandie, il n’y aurait pas seulement le bleu de la mer et du ciel, le jaune du sable ou le vert de l’herbe. J’ajouterais aussi du rouge pour refléter la tragédie et la perte que ces rivages ont connues. La couleur, dans mes tableaux, raconte les histoires cachées sous la surface.

Je travaille sur de grandes surfaces, utilisant de la peinture acrylique. Mon processus consiste à superposer les couches, chacune ajoutant de la profondeur et du sens. Je me concentre sur ce que je choisis de laisser visible, pas sur ce que je recouvre ; cela maintient mon esprit positif et mon approche spontanée. Mes coups de pinceau audacieux et agités créent une énergie dynamique, donnant à mes œuvres un style expressif, semi-abstrait. Je souhaite offrir aux spectateurs un aperçu de l’histoire que je raconte, tout en leur laissant la liberté de voir le reste à travers leur propre imagination.

La peinture fait partie de qui je suis. L’acte de création est ma façon de vivre. A travers elle, j’espère partager un peu de ce qui vit en moi.

Mon travail ne reste pas tranquillement sur la toile. Il saute, il mord, il crie, il rit,

il s’exclame, il pleure des larmes… J’espère à penser que mon travail est vivant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-15T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00.000+02:00

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Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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