Exposition Patrick Ayache Sourdre Bureau d’information touristique Villeneuve-l’Archevêque

Informations pratiques

Villeneuve-l’Archevêque

Exposition Patrick Ayache Sourdre

Bureau d’information touristique 36 rue de la République Villeneuve-l’Archevêque Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-17

Le Bureau d’Information Touristique a le plaisir d’accueillir l’exposition SOURDRE de Patrick Ayache du 17 juillet au 14 août 2026. L’artiste explore le mouvement, la couleur et la matière, entre lignes, transparences et superpositions.

Le vernissage se tiendra le vendredi 17 juillet à 18 h, en présence de l’artiste. .

Bureau d’information touristique 36 rue de la République Villeneuve-l’Archevêque 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 58 52 patrimoine.ccvpo@gmail.com

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English : Exposition Patrick Ayache Sourdre

L’événement Exposition Patrick Ayache Sourdre Villeneuve-l’Archevêque a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Sens et Sénonais