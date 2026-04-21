Exposition | Patrick TORNEY Peinture Salle Cadix Eymet

Eymet

Exposition | Patrick TORNEY Peinture

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 10:30:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Né en 1969 en Belgique, je vis en Dordogne depuis 30 ans et la peinture est devenue mon principal moyen d’expression il y a 3 ans. Je puise souvent mon inspiration dans des fragments du réel et des éléments naturels, que je transforme en un langage visuel personnel et singulier. Mon approche est intuitive ; mes œuvres émergent dans le geste même de la création, que je considère comme des rencontres. J’utilise principalement la gouache et la peinture à l’huile, que je dilue, ainsi que l’encre de Chine, adoptant un geste spontané proche de la calligraphie. Mes supports vont du papier au carton, souvent marouflés sur bois, mais la toile reste centrale dans ma pratique. Mes échanges avec André Colpin et le regard de J-Michel Linfort ont renforcé ma confiance et affirmé ma singularité artistique. .

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine torney.patrick@neuf.fr

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English : Exposition | Patrick TORNEY Peinture

L’événement Exposition | Patrick TORNEY Peinture Eymet a été mis à jour le 2026-04-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides