Exposition « Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui », Chapelle de l’Ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre, Cavillargues
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de l'Ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre · Cavillargues
Informations pratiques
Exposition « Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui » 19 et 20 septembre Chapelle de l’Ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Découvrez, à travers une exposition photographique, le patrimoine d’hier et d’aujourd’hui de Cavillargues, avec une attention particulière portée aux éléments aujourd’hui menacés.
Chapelle de l’Ermitage Notre-Dame-du-Saint-Sépulcre Route de Mégiers, 30330 Cavillargues Cavillargues 30330 Gard Occitanie Dans une nature préservée (collines boisées d’essences méditerranéennes) la chapelle, dernier vestige de l’ermitage, est un lieu de culte où perdure la tradition de deux pèlerinages. À 2 km de Cavillargues.
Découvrez, à travers une exposition photographique, le patrimoine d’hier et d’aujourd’hui de Cavillargues, avec une attention particulière portée aux éléments aujourd’hui menacés.
© Gérard Viguier