Exposition | Patrimoine et Architecture Un Jardin En Ville Gouarec
Exposition | Patrimoine et Architecture Un Jardin En Ville Gouarec samedi 4 juillet 2026.
Gouarec
Exposition | Patrimoine et Architecture
Un Jardin En Ville 16 Rue au Lin Gouarec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-04
Exposition Patrimoine et Architecture du Groupe Art & Textiles AIKB
Visible au jardin en Ville , 16 rue au lin, à Gouarec.
Ouverture tous les weekends de juillet ainsi que le 14 juillet, de 14h à 18h.
Frais d’entrée au jardin. Accès gratuit à l’exposition. .
Un Jardin En Ville 16 Rue au Lin Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 87 90
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English :
L’événement Exposition | Patrimoine et Architecture Gouarec a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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