Exposition | Patrimoine et Architecture Un Jardin En Ville Gouarec samedi 4 juillet 2026.

Gouarec

Exposition | Patrimoine et Architecture

Un Jardin En Ville 16 Rue au Lin Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-04

Exposition Patrimoine et Architecture du Groupe Art & Textiles AIKB

Visible au jardin en Ville , 16 rue au lin, à Gouarec.

Ouverture tous les weekends de juillet ainsi que le 14 juillet, de 14h à 18h.

Frais d’entrée au jardin. Accès gratuit à l’exposition. .

Un Jardin En Ville 16 Rue au Lin Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 87 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition | Patrimoine et Architecture Gouarec a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh