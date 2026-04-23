Exposition Paysages marins Foyer de Jeunes Travailleurs, jardins du Roc Granville

Granville

Exposition Paysages marins

Foyer de Jeunes Travailleurs, jardins du Roc 1B Rue Saint-Jean Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-11

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-11

Toiles acryliques et peintures à la gouache.

Entrée libre et gratuite.

Horaire d’ouverture:

Lundi 14h-18h

Mardi à Dimanche 11h-18h .

Foyer de Jeunes Travailleurs, jardins du Roc 1B Rue Saint-Jean Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 68 14 61 odile.poutier@orange.fr

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English : Exposition Paysages marins

L’événement Exposition Paysages marins Granville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Granville Terre et Mer