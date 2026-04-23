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Exposition Paysages marins Foyer de Jeunes Travailleurs, jardins du Roc Granville

Exposition Paysages marins Foyer de Jeunes Travailleurs, jardins du Roc Granville

Exposition Paysages marins Foyer de Jeunes Travailleurs, jardins du Roc Granville lundi 11 mai 2026.

Lieu : Foyer de Jeunes Travailleurs, jardins du Roc

Adresse : 1B Rue Saint-Jean

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Granville

Exposition Paysages marins

Foyer de Jeunes Travailleurs, jardins du Roc 1B Rue Saint-Jean Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-11
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-11

Toiles acryliques et peintures à la gouache.
Entrée libre et gratuite.
Horaire d’ouverture:
Lundi 14h-18h
Mardi à Dimanche 11h-18h   .

Foyer de Jeunes Travailleurs, jardins du Roc 1B Rue Saint-Jean Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 68 14 61  odile.poutier@orange.fr

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English : Exposition Paysages marins

L’événement Exposition Paysages marins Granville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Granville Terre et Mer

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