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Exposition Peace & Blue Sainte-Mère-Église

Exposition Peace & Blue Sainte-Mère-Église

Exposition Peace & Blue Sainte-Mère-Église vendredi 8 mai 2026.

Adresse : La grange de la paix

Ville : 50480 Sainte-Mère-Église

Département : Manche

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Sainte-Mère-Église

Exposition Peace & Blue

La grange de la paix Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 14:30:00
fin : 2026-07-04 17:30:00

Date(s) :
2026-05-08

Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan.   .

La grange de la paix Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 6 75 31 21 96 

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English : Exposition Peace & Blue

L’événement Exposition Peace & Blue Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Baie du Cotentin

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