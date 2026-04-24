Sainte-Mère-Église

Exposition Peace & Blue

La grange de la paix Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 14:30:00

fin : 2026-07-04 17:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan. .

La grange de la paix Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 6 75 31 21 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Peace & Blue

L’événement Exposition Peace & Blue Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Baie du Cotentin