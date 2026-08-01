Exposition Peindre et écrire Galerie mlc Vains
samedi 8 août 2026 · Galerie mlc · Vains
Informations pratiques
Vains
Exposition Peindre et écrire
Galerie mlc 9 Rue des Chevaliers Vains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Exposition des oeuvres des artistes Pierre Lehec, Laurent Chabot, Henri Touitou, Isabelle Duval, Frère Michel Martin, Dominique Clavreul.
Tous les jours, de 15h à 19h. .
Galerie mlc 9 Rue des Chevaliers Vains 50300 Manche Normandie +33 6 14 48 54 42
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English : Exposition Peindre et écrire
L’événement Exposition Peindre et écrire Vains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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