Exposition Peindre et écrire Galerie mlc Vains

Informations pratiques

Vains

Exposition Peindre et écrire

Galerie mlc 9 Rue des Chevaliers Vains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Exposition des oeuvres des artistes Pierre Lehec, Laurent Chabot, Henri Touitou, Isabelle Duval, Frère Michel Martin, Dominique Clavreul.

Tous les jours, de 15h à 19h. .

Galerie mlc 9 Rue des Chevaliers Vains 50300 Manche Normandie +33 6 14 48 54 42

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English : Exposition Peindre et écrire

L’événement Exposition Peindre et écrire Vains a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MSM Normandie BIT Genêts