Exposition Peintres et sculpteurs amateurs de Cambo Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains
mardi 15 septembre 2026 · Espace Culturel Assantza · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Exposition Peintres et sculpteurs amateurs de Cambo
Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-30 18:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Du mardi au samedi de 14h à 18h.
L’exposition Les peintres et sculpteurs de Cambo occupera les trois salles de l’espace culturel.
Une trentaine d’exposants est attendue, comme tous les ans.
Artistes dits locaux , chacun conviendra au terme de la visite que le qualificatif n’a aucune connotation péjorative. .
Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 76 28 assantza@mairie-cambolesbains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Peintres et sculpteurs amateurs de Cambo
L’événement Exposition Peintres et sculpteurs amateurs de Cambo Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cambo les Bains
À voir aussi à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché aux produits de bouche et créateurs Cambo-les-Bains 11 septembre 2026
- Présentation de la saison culturelle 2026/2027 de la CAPB Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains 11 septembre 2026
- Chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains 11 septembre 2026
- Atelier aquarelle Villa Arnaga Cambo-les-Bains 12 septembre 2026
- Escapade à Arnaga Villa Arnaga Cambo-les-Bains 12 septembre 2026