Exposition Peintres et sculpteurs amateurs de Cambo Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Exposition Peintres et sculpteurs amateurs de Cambo

Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 14:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Du mardi au samedi de 14h à 18h.

L’exposition Les peintres et sculpteurs de Cambo occupera les trois salles de l’espace culturel.

Une trentaine d’exposants est attendue, comme tous les ans.

Artistes dits locaux , chacun conviendra au terme de la visite que le qualificatif n’a aucune connotation péjorative. .

Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 76 28 assantza@mairie-cambolesbains.fr

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English : Exposition Peintres et sculpteurs amateurs de Cambo

L’événement Exposition Peintres et sculpteurs amateurs de Cambo Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cambo les Bains