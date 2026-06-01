Exposition peinture des enfants Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays Jouques

Jouques

Exposition peinture des enfants

Du 15/06 au 30/06/2026 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h. Le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h. Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays 33bis Boulevard De la République Jouques Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-15

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-15

Comme chaque année, nous avons le plaisir d’accueillir sur nos murs les œuvres des élèves de Marithé Bouillon, professeur de dessin et peinture depuis des années aux AIL.

Les créations évoluent considérablement car la plupart des élèves reviennent d’année en année. Marithé a travaillé plusieurs thèmes avec ses élèves tout au long de l’année



• Les bases de l’aquarelle

• Le cycle de l’eau

• Bateau avec couché de soleil sur la mer

• Étude du fondu, potiron

• Paysage, composition monochrome

• Montagne, l’ombre et la lumière



Nous vous souhaitons nombreux à cette découverte. .

Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays 33bis Boulevard De la République Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 63 79 50 mairie@jouques.fr

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English :

As every year, we are pleased to welcome to our walls the works of the students of Marithé Bouillon, a drawing and painting teacher for many years at AIL.

L’événement Exposition peinture des enfants Jouques a été mis à jour le 2026-06-05 par Commune de Jouques